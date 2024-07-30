МВД РФ предложило помочь родственникам мигрантов, если они принимают участие в СВО

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. МВД России предложило упростить процедуру предоставления гражданства РФ для близких родственников россиян, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы.
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