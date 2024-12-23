Владельца дома в Джорджии арестовали за попытку выселить скваттера

Обвинение в преступном вторжении было предъявлено арестованной владелице дома после того, как она попыталась вернуться в свой собственный дом, где поселился скваттер (человек, самовольно захвативший чужую собственность), сообщил 21 декабря телеканал WSB-TV Atlanta.
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