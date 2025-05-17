Почему россияне не верят в своё официальное благополучие

Положение сейчас в стране непростое. Но люди понимали бы, если зарплаты наших чиновников, депутатов, артистов, всего шоу-бизнеса были сравнимы с зарплатами простых людей. Я уж не говорю про наших миллионеров от футбола... Больше всего люди хотят справедливости.

Михаил Бобко

"Anderida Financial Group"... Это которая конторка в Москве со штатом в пять человек? И эти пять человек вылазят из офиса раз в месяц? Ну-ну... Тоже что ли создать конторку и клепать общественные мнения от имени граждан якобы незалежной...