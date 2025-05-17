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Почему россияне не верят в своё официальное благополучие

Почему россияне не верят в своё официальное благополучие

Иногда кажется, что мы живём в двух параллельных реальностях. В одной — всё хорошо: власти рапортуют о снижении уровня бедности, росте зарплат и улучшении качества жизни в стране.

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Серёжа, два класса школы осилил?
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48 мин.
Александр Н
Положение сейчас в стране непростое. Но люди понимали бы, если зарплаты наших чиновников, депутатов, артистов, всего шоу-бизнеса были сравнимы с зарплатами простых людей. Я уж не говорю про наших миллионеров от футбола... Больше всего люди хотят справедливости.
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30 мин.
Михаил Бобко
&quot;Anderida Financial Group&quot;... Это которая конторка в Москве со штатом в пять человек? И эти пять человек вылазят из офиса раз в месяц? Ну-ну... Тоже что ли создать конторку и клепать общественные мнения от имени граждан якобы незалежной...
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30 мин.
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