Иногда кажется, что мы живём в двух параллельных реальностях. В одной — всё хорошо: власти рапортуют о снижении уровня бедности, росте зарплат и улучшении качества жизни в стране.
Почему россияне не верят в своё официальное благополучие
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Костоглод
Серёжа, два класса школы осилил?
Ответить
48 мин.
Александр Н
Положение сейчас в стране непростое. Но люди понимали бы, если зарплаты наших чиновников, депутатов, артистов, всего шоу-бизнеса были сравнимы с зарплатами простых людей. Я уж не говорю про наших миллионеров от футбола... Больше всего люди хотят справедливости.
Ответить
30 мин.
Михаил Бобко
"Anderida Financial Group"... Это которая конторка в Москве со штатом в пять человек? И эти пять человек вылазят из офиса раз в месяц? Ну-ну... Тоже что ли создать конторку и клепать общественные мнения от имени граждан якобы незалежной...
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии