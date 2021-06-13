Перехват и данк в быстром отрыве Кавая Ленарда – лучший момент 3-го матча «Клипперс» – «Джаз». В субботу «Клипперс» обыграли «Юту» на своей площадке и сократили отставание в серии второго раунда плей-офф (132:106, 1-2).
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