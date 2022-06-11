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Омские металлурги увеличивают мощности производства

Омские металлурги увеличивают мощности производства

Нацпроект позволил на треть повысить производительность труда. Омское предприятие «Металлинвест», занимающееся производством и продажей вторичного алюминиевого переплава, готово выпускать до 20 тонн алюминиевых чушек за смену.

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