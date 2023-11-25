Об этом говорится в отчете калифорнийской комиссии по оказанию помощи студентам.В Калифорнии студенты испытывают трудности с оплатой еды и жилья, говорится в отчете калифорнийской комиссии по оказанию помощи студентам (CSAC), сообщает FoxNews.