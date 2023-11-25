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В Калифорнии студенты испытывают трудности с оплатой еды и жилья

В Калифорнии студенты испытывают трудности с оплатой еды и жилья

Об этом говорится в отчете калифорнийской комиссии по оказанию помощи студентам.В Калифорнии студенты испытывают трудности с оплатой еды и жилья, говорится в отчете калифорнийской комиссии по оказанию помощи студентам (CSAC), сообщает FoxNews.

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