Об этом говорится в отчете калифорнийской комиссии по оказанию помощи студентам.В Калифорнии студенты испытывают трудности с оплатой еды и жилья, говорится в отчете калифорнийской комиссии по оказанию помощи студентам (CSAC), сообщает FoxNews.
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