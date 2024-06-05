Дорогая Светлана! С днём рождения!!!

Друзья!!!!! У нашего замечательного суперадминистратора и активного автора сайтаСВЕТЛАНЫ (Митленко) День Рождения!!! Светлана! Что тебе пожелать?За Море Мечты шагнуть,Созвездье Пегасово оседлатьИ выйти на Млечный Путь,Догнать стремительных Гончих ПсовИ, в дальней дали пыля,Поймать под созвездием ПарусовСозвездия Журавля.