Дорогая Светлана! С днём рождения!!!

Друзья!!!!! У нашего замечательного суперадминистратора и активного автора сайтаСВЕТЛАНЫ (Митленко) День Рождения!!! Светлана! Что тебе пожелать?За Море Мечты шагнуть,Созвездье Пегасово оседлатьИ выйти на Млечный Путь,Догнать стремительных Гончих ПсовИ, в дальней дали пыля,Поймать под созвездием ПарусовСозвездия Журавля.
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