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У «Барселоны» проблемы с активацией 4-го рычага. Клуб может не успеть заявить новичков к 1-му туру Ла Лиги

У «Барселоны» возникли проблемы с активацией четвертого экономического рычага. Каталонский клуб планировал продать за 100 млн евро фонду GDA Luma еще 24,5% акций Barça Studios, фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

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