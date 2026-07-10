Движение по улице Снегина в Алматы ограничат с 13 июля

С 13 июля в Медеуском районе Алматы будет частично ограничено движение транспорта по улице Снегина. Причиной станет реконструкция участка теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1989 году, cообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети» .