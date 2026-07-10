Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

102 подписчика

Движение по улице Снегина в Алматы ограничат с 13 июля

Движение по улице Снегина в Алматы ограничат с 13 июля

С 13 июля в Медеуском районе Алматы будет частично ограничено движение транспорта по улице Снегина. Причиной станет реконструкция участка теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1989 году, cообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети» .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии