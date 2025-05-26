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Новости Омска

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В новом лицее, который открывают в омских Кузьминках, не будет второй смены

В новом лицее, который открывают в омских Кузьминках, не будет второй смены, но детям все равно придется приходить на занятия во вторую смену.

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