В новом лицее, который открывают в омских Кузьминках, не будет второй смены, но детям все равно придется приходить на занятия во вторую смену.
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В новом лицее, который открывают в омских Кузьминках, не будет второй смены, но детям все равно придется приходить на занятия во вторую смену.