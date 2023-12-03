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Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня. Глава РПЛ Алаев подтвердил

Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня. Глава РПЛ Алаев подтвердил

«Погода зимняя. Решение о переносе на полчаса принял судья. Матч сегодня состоится!» – сказал глава РПЛ Александр Алаев.

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