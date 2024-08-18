Врач Катанахова: от кондиционера можно получить и синусит, и менингит

Кондиционеры могут представлять опасность для здоровья. Это связано с микроорганизмами и вирусами, которые могут накапливаться внутри устройства, а затем попадать в организм человека, вызывая различные заболевания, рассказала врач Людмила Катанахова.
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