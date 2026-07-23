БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинские ударные БПЛА серии E-300

Украинские ударные БПЛА серии E-300

Пара БПЛА E-300 на одной из украинских площадок. Предположительно, 2024 г. Фото Telegram / «Военный осведомитель» Самостоятельно и при помощи зарубежных партнёров Украина выпускает широкую номенклатуру ударных беспилотников.

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