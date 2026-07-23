Украинские ударные БПЛА серии E-300

Пара БПЛА E-300 на одной из украинских площадок. Предположительно, 2024 г. Фото Telegram / «Военный осведомитель» Самостоятельно и при помощи зарубежных партнёров Украина выпускает широкую номенклатуру ударных беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии