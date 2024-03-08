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Эмир Дубая ввел налог 20% для иностранных банков

Эмир Дубая ввел налог 20% для иностранных банков

Власти Дубая ввели налог в 20% для всех иностранных банков, которые работают в эмирате. Советующий закон издал эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщила пресс-служба правительства Дубая, передает ТАСС.

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