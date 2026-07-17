Шекспировские страсти, разворачивающиеся в Киеве на фоне отставки правительства Украины, при ближайшем рассмотрении, как и подозревалось, оказались жабогадюкингом на долларовых стероидах Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Хотя главой распущенного правительства являлась некто Свириденко, в свое время успешно продавшая Трампу сделку с несуществующими украинскими редкоземами, центральным объектом этой комбинации является теперь уже бывший глава Минобороны Федоров.