В Краснодаре начались общественные обсуждения планировки трамвайной ветки до «Немецкой деревни»В Краснодаре сегодня стартовали общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории для первой ветки Западной трамвайной линии – до «Немецкой деревни».
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