В Краснодаре начались общественные обсуждения планировки трамвайной ветки до «Немецкой деревни»В Краснодаре сегодня стартовали общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории для первой ветки Западной трамвайной линии – до «Немецкой деревни».