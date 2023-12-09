Первые кузбасские «Старты мечты» прошли при поддержке СУЭК

В рамках реализации совместного проекта Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига мечты» и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в сотрудничестве с Фондом Андрея Мельниченко прошли Первые Кузбасские «Старты мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья.