Театр абсурда
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Театр абсурда

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Первые кузбасские «Старты мечты» прошли при поддержке СУЭК

В рамках реализации совместного проекта Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига мечты» и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в сотрудничестве с Фондом Андрея Мельниченко прошли Первые Кузбасские «Старты мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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