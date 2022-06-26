Юшков оценил, сможет ли Европа выбраться из «газового Армагеддона»

В последние месяцы на территории Европы все чаще звучит термин «газовый Армагеддон». Это неудивительно, поскольку цены на голубое топливо и уголь в ЕС сверхвысокие, а отношения с одним из главных поставщиков этих ресурсов находятся на грани краха.