Южный Федеральный

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Юшков оценил, сможет ли Европа выбраться из «газового Армагеддона»

Юшков оценил, сможет ли Европа выбраться из «газового Армагеддона»

В последние месяцы на территории Европы все чаще звучит термин «газовый Армагеддон». Это неудивительно, поскольку цены на голубое топливо и уголь в ЕС сверхвысокие, а отношения с одним из главных поставщиков этих ресурсов находятся на грани краха.

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