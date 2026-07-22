Nvidia утверждает, что все её крупнейшие клиенты уже используют серверы на основе Vera Rubin

На этой неделе Nvidia сделала заявление, которое инвесторы ждали с замиранием сердца. Вице-президент компании Иэн Бак официально подтвердил: серверные системы нового поколения Vera Rubin ушли в «полномасштабное производство».
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