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Мировое обозрение

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Nvidia утверждает, что все её крупнейшие клиенты уже используют серверы на основе Vera Rubin

Nvidia утверждает, что все её крупнейшие клиенты уже используют серверы на основе Vera Rubin

На этой неделе Nvidia сделала заявление, которое инвесторы ждали с замиранием сердца. Вице-президент компании Иэн Бак официально подтвердил: серверные системы нового поколения Vera Rubin ушли в «полномасштабное производство».

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