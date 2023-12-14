Невыгодная доставка еды: Интернет-ритейлер Jumia закроет неприбыльный бизнес в Африке

Фирма Jumia Technologies - первый технологический стартап, ориентированный на Африку, специализирующийся на электронной коммерции и зарегистрированный на Нью-Йоркской фондовой бирже, откажется от направления по доставке еды из-за его убыточности.
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