Руководитель Генерального штаба Вооружённых сил Франции Тьери Бюркар обратил внимание на то, что западные державы способны совершить новые шаги для поддержки киевского режима, не останавливаясь на снабжении нацистов оружием.
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