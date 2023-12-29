В Кремле карандашом Сталина утвердили карту послевоенной Украины. Одессы и Очакова на ней не оказалось

Запад пугливо обсуждает: где удастся расположить «правительство Зеленского в изгнании»? В Лондоне, Брюсселе или, если повезет, во Львове? Сергей Ищенко На фото: виды Одессы (Фото: Александр Рюмин/ ТАСС) Крайне показательная, на мой взгляд, новость пришла из Британии.