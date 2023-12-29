БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Кремле карандашом Сталина утвердили карту послевоенной Украины. Одессы и Очакова на ней не оказалось

В Кремле карандашом Сталина утвердили карту послевоенной Украины. Одессы и Очакова на ней не оказалось

Запад пугливо обсуждает: где удастся расположить «правительство Зеленского в изгнании»? В Лондоне, Брюсселе или, если повезет, во Львове? Сергей Ищенко На фото: виды Одессы (Фото: Александр Рюмин/ ТАСС) Крайне показательная, на мой взгляд, новость пришла из Британии.

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