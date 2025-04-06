Биохимик Попова рассказала, какие культуры можно высадить в апреле в теплице

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Владельцы теплиц могут начинать посевной сезон. Биохимик Екатерина Попова рассказала, какие морозоустойчивые культуры стоит посадить уже сейчас, чтобы получить ранний урожай зелени и овощей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии