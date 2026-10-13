Японский репортёр задержан в Сахалинской области за шпионаж (ВИДЕО)

Корреспондент газеты «Хоккайдо симбун» был задержан в Южно-Сахалинске накануне вылета из России, после чего его доставили в Москву.
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