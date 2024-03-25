«Бессмысленная звериная кровожадность»: губернатор высказался о трагедии в «Крокус Сити Холл»

В правительстве Новосибирской области еженедельное оперативное совещание началось с минуты молчания. Минутой молчания почтили память погибших в результате террористического акта в красногорском ТРЦ «Крокус Сити Холл» в правительстве Новосибирской области перед началом еженедельного оперативного совещания.