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«Бессмысленная звериная кровожадность»: губернатор высказался о трагедии в «Крокус Сити Холл»

«Бессмысленная звериная кровожадность»: губернатор высказался о трагедии в «Крокус Сити Холл»

В правительстве Новосибирской области еженедельное оперативное совещание началось с минуты молчания. Минутой молчания почтили память погибших в результате террористического акта в красногорском ТРЦ «Крокус Сити Холл» в правительстве Новосибирской области перед началом еженедельного оперативного совещания.

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