МЦД «Беговая» откроется после реконструкции в 2025 году

Татьяна Ильинична, проживающая на Хорошёвском ш., 64, корп. 1, обратилась с вопросом. «Помогите узнать, когда закончится реконструкция платформы Беговая? Обещали в 2024 году, а в каком месяце?» — спросила жительница.