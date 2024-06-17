МЦД «Беговая» откроется после реконструкции в 2025 году

Татьяна Ильинична, проживающая на Хорошёвском ш., 64, корп. 1, обратилась с вопросом. «Помогите узнать, когда закончится реконструкция платформы Беговая? Обещали в 2024 году, а в каком месяце?» — спросила жительница.
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