Зрителей просят открыть сердца: завтра в Петербурге стартует XXXIII Международный фестиваль «Балтийский дом»

Сергей Потапов, режиссёр спектакля "В чаще" (18+) (Якутия): Что является главными национальными особенностями Якутии и как они отражаются в театральном искусстве, по-вашему? Очень много эпосов у моего народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии