Некоторые консультанты тратили на ИИ-ассистента до $1000 в месяц С 1 октября консалтинговая компания Accenture ограничила сумму, которую компания оплачивает за использование ИИ-ассистента Claude, до $29 в месяц на сотрудника.
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