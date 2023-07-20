Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и вы

владимир коверко

не бойтесь, ешьте любой шоколад, там нет какао бобов, в лучшем случае есть немножко какавеллы, остальное это сухое молоко, пальмовое жир и химия для вкуса и цвета и ГЛАВНОЕ -ОТ ЦЕНЫ И ЭТИКЕТКИ НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ