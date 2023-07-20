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Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и вы

Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и вы

Шоколад давно включили в список суперполезных продуктов. Правда, при условии, что вы его едите в небольших количествах.

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Комментарии
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владимир коверко
не бойтесь, ешьте любой шоколад, там нет какао бобов, в лучшем случае есть немножко какавеллы, остальное это сухое молоко, пальмовое жир и химия для вкуса и цвета и ГЛАВНОЕ -ОТ ЦЕНЫ И ЭТИКЕТКИ НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ
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