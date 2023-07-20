Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и вы

Doctorpiter.ruЗдоровьеПодписатьсяЭтот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и выШоколад давно включили в список суперполезных продуктов. Правда, при условии, что вы его едите в небольших количествах.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариивладимир коверконе бойтесь, ешьте любой шоколад, там нет какао бобов, в лучшем случае есть немножко какавеллы, остальное это сухое молоко, пальмовое жир и химия для вкуса и цвета и ГЛАВНОЕ -ОТ ЦЕНЫ И ЭТИКЕТКИ НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯОтветить21 час.
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