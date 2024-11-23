«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне

Самая горячая тема на старте биатлонного сезона та же, что и год назад: патроны. Перебои с качественными иностранными патронами начались еще после санкций 2014-го (спасали связи наших тренеров и руководства с Европой) ➡️ в 2022-м проблемы обострились ➡️ год назад все было очень сложно ➡️ а теперь ситуация критическая.