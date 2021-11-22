Как партия Порошенко готовится к выборам: ревизия партструктур и расширение риторики

Петр Порошенко и " Европейская солидарность " (ЕС) готовятся к следующим парламентским выборам. Первая задача, которую сейчас поставили на Лаврской в процессе подготовки к следующему избирательному циклу - это ревизия и усиление партийной структуры.
Петр Порошенко и " Европейская солидарность " (ЕС) готовятся к следующим парламентским выборам. Первая задача, которую сейчас поставили на Лаврской в процессе подготовки к следующему избирательному циклу - это ревизия и усиление партийной структуры.
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