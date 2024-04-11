Молоко, какао и 125 граммов шоколада. В кондитерской за десерт просят 1000 рублей, а у нас получилось почти бесплатно

Шоколадные десерты всегда были одними из самых дорогих в кондитерских и кулинарных магазинах. Из чего складывается цена шоколадного лакомства за 800-1000 рублей не слишком понятно, ведь точно такой же можно приготовить дома и потратить на ингредиенты значительно меньшую сумму.