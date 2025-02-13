Совбез РФ: мирное разрешение украинского конфликта возможно только при кардинальном изменении подходов Запада

Возможность направить украинский конфликт по мирному пути была всегда, есть она и сейчас, однако для этого Киеву и Западу следует отбросить нереалистичные формулы, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
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