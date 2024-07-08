Самые возмутительные привычки жителей Германии

Многие вещи, которые в Германии считаются нормой, для россиянина могут оставаться загадкой. Давайте более подробно рассмотрим некоторые немецкие обычаи, которые могут вызвать у нас недоумение, и вы сможете оценить, что подобных традиций у нас нет, к нашему облегчению.