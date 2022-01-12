Чешский премьер-министр выругался матом на заседании парламента

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался матом во время заседания парламента. Политик не заметил, что у него был включен микрофон, и в нецензурной форме тихо заявил, что ему *** (все равно) на грядущее голосование о вотуме доверия правительству.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался матом во время заседания парламента. Политик не заметил, что у него был включен микрофон, и в нецензурной форме тихо заявил, что ему *** (все равно) на грядущее голосование о вотуме доверия правительству.
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