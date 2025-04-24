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Американские "друзья" Грузии задумали столкнуть ее с Россией

Американские "друзья" Грузии задумали столкнуть ее с Россией

Где ошибаются сторонники закона MEGOBARI в американском Конгрессе Один полет — и Запад трясется: в США объяснили, почему весь мир боится "Белого лебедя" Чтобы избежать нового трагического кризиса, подобного украинскому, сенату США следует прекратить подстрекать соседей России к ненужной конфронтации.

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