Где ошибаются сторонники закона MEGOBARI в американском Конгрессе Один полет — и Запад трясется: в США объяснили, почему весь мир боится "Белого лебедя" Чтобы избежать нового трагического кризиса, подобного украинскому, сенату США следует прекратить подстрекать соседей России к ненужной конфронтации.