В Новосибирске на неделю раньше включили три главных фонтана

Из чаш забили струи в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Березовая роща» Решение запустить фонтаны раньше обычного срока (обычно это делали 1 мая) приняли в связи благоприятными погодными условиями.
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