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Армия ВС РФ заняла опорный пункт ВСУ с американскими трофеями

Армия ВС РФ заняла опорный пункт ВСУ с американскими трофеями

Опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении перешел под контроль российской армии, на позициях бойцы российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» нашли множество американского вооружения, сообщил командир отряда с позывным «Сатурн».

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