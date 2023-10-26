Армия ВС РФ заняла опорный пункт ВСУ с американскими трофеями

Опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении перешел под контроль российской армии, на позициях бойцы российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» нашли множество американского вооружения, сообщил командир отряда с позывным «Сатурн».
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