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Аргументы и Факты

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На Украине арестовал экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую

На Украине арестовал экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую

Бывшая замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, ставшая фигуранткой дела о преступной организации, в которой участвовали украинские чиновники и депутаты, арестована по решению суда, сообщает телеканал «Общественное».

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