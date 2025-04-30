Мишустин даст старт строительству автомобильного моста Россия – КНДР

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в мероприятии по началу строительства автомобильного моста, который соединит Россию и КНДР, сообщило правительство РФ.
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