Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана
    Больше поговорить не о ком?Узкий круг Пугаче...
  • Belitskyi Belitskyi
    при таком отношении наших властей к иноагентам скоро все вернутся за деньгами, еще и на телевидение. будут учить нас ...Галкин* намекнул ...
  • Игорь Рябин
    Вот ведь привычка га говне топтаться! Уплыло оно, и хорошо. Так нет, надо вонь поднять, что б имя не забывали? Тогда ...«Эта вина со мной...

«У меня ушли трое сыновей, когда только родились», — Проклова объяснила, что чувствует скрывшаяся от людей Понаровская

«У меня ушли трое сыновей, когда только родились», — Проклова объяснила, что чувствует скрывшаяся от людей Понаровская

Ирина Понаровская столкнулась с бедой, которая навсегда изменила ее жизнь. Как выражаются пользователи сети, возможно, сейчас она еще пока не до конца осознает, что смерть сына и все происходящее случается на самом деле, но время расставит все по местам и укоренит в памяти артистки данные события.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх