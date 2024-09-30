Ирина Понаровская столкнулась с бедой, которая навсегда изменила ее жизнь. Как выражаются пользователи сети, возможно, сейчас она еще пока не до конца осознает, что смерть сына и все происходящее случается на самом деле, но время расставит все по местам и укоренит в памяти артистки данные события.
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