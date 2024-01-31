Продукты, укрепляющие иммунитет

Стресс, патогены, вирусные инфекции перегружают иммунную систему. Но сбалансированное питание может помочь ей функционировать оптимально и защитить организм от болезней или инфекций, с которыми он может контактировать.
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