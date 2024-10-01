European Radiology: ChatGPT выявляет опухоли мозга с точностью врача

Ученые из Высшей школы медицины Университета Осака Метрополитен установили, что ChatGPT может диагностировать опухоли мозга по снимкам МРТ с точностью, которую демонстрируют сертифицированные врачи нейрорадиологи.
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