Нефть Brent подорожала до 89 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть Brent выросла до 89,18 доллара за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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