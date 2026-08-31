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Нефть Brent подорожала до 89 долларов за баррель

Нефть Brent подорожала до 89 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть Brent выросла до 89,18 доллара за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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