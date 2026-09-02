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Царьград

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Год спустя. Бизнес семьи Усольцевых начал "оживать" — что произошло?

Год спустя. Бизнес семьи Усольцевых начал "оживать" — что произошло?

Почти год назад в Красноярском крае загадочно исчезла семья предпринимателя Сергея Усольцева. С тех пор судьба семьи остается одной из самых интригующих и тревожных.

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