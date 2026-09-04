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Царьград

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Жители Стерлитамака сообщили о звуках взрывов в городе

Жители Стерлитамака сообщили о звуках взрывов в городе

Около десяти хлопков потревожили жителей башкирского города утром 4 сентября.Жители Стерлитамака в Башкирии, расположенного в 1400 километрах от границы с Украиной, сообщили о звуках взрывов.

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