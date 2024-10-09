РИА: священник Дементее и военный Селютин связаны с криминальным миром

Священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов, арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в Белгородской области, имеют обширные связи в криминальной среде.
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