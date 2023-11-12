«Я поступил глупо». Стюард рассказал, как обидел Льюиса Хэмилтона

«Я поступил глупо». Стюард рассказал, как обидел Льюиса ХэмилтонаLAT Images / MercedesПредседатель стюардов Международной автомобильной федерации Тим Майер рассказал об одном из своих самых глупых поступков в качестве судьи.
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