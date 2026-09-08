stroimdom21
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stroimdom21

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Куда исчезли коровы с российских лугов и почему молока стало только больше

Куда исчезли коровы с российских лугов и почему молока стало только больше

В детстве я часто проводил лето у бабушки в деревне, и одной из самых ярких картин того времени были коровы, неторопливо бредущие по пыльной дороге на утреннюю дойку.

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