Алтай стал самым популярным регионом России для приключенческого туризма

Специалисты изучили, куда едут туристы в пик сезона - летом и в начале осени Республика Алтай стала самым востребованным направлением для приключенческого туризма в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование туроператора RussiaDiscovery и РСТ.
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